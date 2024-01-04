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  1. В Украине

рф уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты

20:54, 4 января 2024
Северокорейские баллистические ракеты запускали по Украине в конце декабря и начале января, - заявили американский чиновники.
рф уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты
Фото: defence-ua.com
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россия начала запускать баллистические ракеты по Украине, которые были предоставлены Северной Кореей. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

«россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику у государств-единомышленников», — сказал американский чиновник.

 «Наша информация указывает на то, что КНДР недавно предоставила россии пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, а россия запустила несколько баллистических ракет по Украине», — сказал чиновник.

Второй чиновник сообщил, что северокорейские снаряды представляли собой баллистические ракеты малой дальности, которые Москва выпустила в конце декабря и начале января.

Позже координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил эту информацию на брифинге.

«30 декабря 2023 года российские войска запустили как минимум одну северокорейскую баллистическую ракету по территории Украины. Судя по всему, эта ракета упала в открытом поле в Запорожской области. А 2 января россия запустила несколько северокорейских баллистических ракет по Украине, в том числе в рамках ночной воздушной атаки», - заявил Кирби.

Ранее сообщалось, что россия планирует оснащать крылатые ракеты кассетным боеприпасом.

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