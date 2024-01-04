СБУ разоблачила компанию, которая во время войны поставляла в рф средства тактической медицины: фото

Товары переправляли в рф через одну из европейских стран, где фигуранты создали подконтрольную фирму, заказывающую товар якобы для продажи в ЕС.

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила одно из предприятий в Киевской области, которое осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в рф. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что в организации сделки подозревается владелец одной из крупнейших компаний в Украине, производящей изделия из резины и пластмассы, в том числе для военного снаряжения.

«По материалам дела, в течение 2022-2023 годов дельцы переправили в рф несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте», - сказано в сообщении.

По данным следствия, нелегальный маршрут проходил через одну из европейских стран, где фигуранты создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в ЕС. При этом на самом деле, после получения продукции, иностранная структура отправляла изделия в россию.

«На территории страны-агрессора тактические медсредства попадали в подсанкционные компании россии, специализирующиеся на поставках амуниции для российских войск.

В дальнейшем продукция поступала в индивидуальные аптечки рашистов, которые воюют против Сил обороны Украины», - сообщают в СБУ.

Также оккупанты направляли медсредства в российские военные госпитали во временно оккупированных регионах Украины.

Как установило расследование, для маскировки преступной деятельности владелец украинской компании занимался «раскруткой» собственного имиджа как волонтера, передающего медицинские товары украинским бойцам.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов, а также в их офисах и производственных и складских помещениях предприятия обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документация с доказательствами сделки.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили владельцу компании о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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