Руслан Стефанчук объяснил идею тезисов от МИД для нардепов перед поездками за границу

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, «мы все должны выступать одним голосом».

Фото: vikna.tv

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что получение тезисов народными избранниками от МИД перед загранкомандировками должно способствовать внедрению принципа государственной политики «one voice» на международной арене. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, вопрос получения тезисов от МИД, которые вступили в силу относительно зарубежных командировок, «вызвал большой шквал обсуждений».

«Хочу напомнить, что в период военного положения очень важен one voice от государства. И те, кто критикуют это, выезжая в командировку, все равно получают такие тезисы, потому что такова государственная политика», - сказал нардеп.

Стефанчук добавил, что депутаты при таких поездках за границу «могут говорить от себя что угодно».

«Но по основным вопросам (оружие, финансы, помощь Украине, санкционная поддержка) мы все должны выступать одним голосом. И именно для этого такие тезисы должны быть предоставлены», - подчеркнул председатель Рады.

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