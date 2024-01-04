Валерий Залужный выступил против привлечения в армию заключенных и судимых

Во время заседания комитета Рады Валерий Залужный заявил, что каждую жизнь будут пытаться сохранить.

Как ранее сообщалось, комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации. На Комитет приехали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

Главнокомандующий Валерий Залужный с некоторыми предложенными нормами жестко не соглашался. Об этом сообщает NV со ссылкой на свой источник в комитете.

«Он выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так. Но он также сказал: мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тыс. и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тыс. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите воюйте, если не обеспечите», - сказал нардеп

По его словам, Залужный говорил, что каждую жизнь будут пытаться сохранить. «На каждого призванного по 80 дней обучения будет. Но дайте мне людей», — пересказывает слова Главнокомандующего собеседник NV.

Ранее мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил новый подход к мобилизации. Он предлагает мобилизовывать людей через «лотерею или жеребьевку».

Добавим, что законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом.

Кроме того, Валерий Залужный и Рустем Умеров подчеркнули, что усиление мобилизации имеет определяющее значение в военное время, поскольку от этого зависит способность страны защищать свою территорию. Они подчеркнули готовность к внесению изменений в законопроект, в частности, удаление антиконституционных положений и усовершенствование текста документа.

Вместе с тем, в Комитете по обороне не исключают, что могут вернуть законопроект о мобилизации Кабмина на доработку.

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