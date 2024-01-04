Законопроект о мобилизации будет доработан, — в Комитете по вопросам обороны раскрыли детали

В Комитете по обороне не исключают, что могут вернуть законопроект о мобилизации Кабмина на доработку.

Фото: golos.com.ua

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в четверг, 4 января, приступил к рассмотрению законопроекта об изменении правил мобилизации, военного учета и службы. Разбирательство продлится три дня в закрытом режиме.

В Комитете не исключают, что могут вернуть законопроект о мобилизации Кабмина на доработку, поскольку документ вызывает множество вопросов. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

По его словам, законопроект содержит как положительные, так и дискуссионные нормы. Верховная Рада Украины заслушает обоснование Кабинета Министров Украины, внесшего этот законопроект.

Дальше будет решаться: либо рассматривать, как есть, либо народные депутаты доработают законопроект на базе Комитета, с учетом всех вопросов, либо вообще вернуть субъекту представление на доработку.

Ранее мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил новый подход к мобилизации. Он предлагает мобилизовывать людей через «лотерею или жеребьевку».

Добавим, что законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом.

Кроме того, Валерий Залужный и Рустем Умеров подчеркнули, что усиление мобилизации имеет определяющее значение в военное время, поскольку от этого зависит способность страны защищать свою территорию. Они подчеркнули готовность к внесению изменений в законопроект, в частности, удаление антиконституционных положений и усовершенствование текста документа.

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