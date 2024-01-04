Законопроект про мобілізацію буде доопрацьовано, — у Комітеті з питань оборони розкрили деталі

У Комітеті з питань оборони не виключають, що можуть повернути законопроект про мобілізацію Кабміну на доопрацювання.

Фото: golos.com.ua

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у четвер, 4 січня, розпочав розгляд законопроєкту про зміну правил мобілізації, військового обліку та служби. Розгляд триватиме три дні у закритому режимі.

У Комітеті не виключають, що можуть повернути законопроєкт про мобілізацію Кабміну на доопрацювання, оскільки документ викликає багато питань. Про це заявив заступник Голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

За його словами, законопроект містить як позитивні, так і дискусійні норми. Верховна Рада України заслухає обґрунтування Кабінету Міністрів України, який вніс цей законопроект.

Далі буде вирішуватися: або розглядати, як є, або народні депутати доопрацюють законопроект на базі Комітету, з урахуванням усіх питань, або взагалі — повернути суб'єкту подання на доопрацювання.

Раніше ми писали, що радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запропонував новий підхід до мобілізації. Він пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

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