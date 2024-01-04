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У ЗСУ відповіли на ключові питання щодо мобілазації в Україні

16:55, 4 січня 2024
Зазначається, що наразі мобілізацію не посилювали, повістки вручають для уточнення даних.
У ЗСУ відповіли на ключові питання щодо мобілазації в Україні
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Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону відповів на ключові питання щодо мобілізації в Україні.

За його словами, наразі посилення мобілізаційних заходів не має. Співробітники ТЦК вручають повістки для уточнення даних. 

«Де законом не заборонено, там представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. На цей момент якихось посилень чи послаблень немає», – розповідає він.

Також Фітьо уточнив, що ті громадяни, які отримали першу повістку, мають розуміти, що це для уточнення військово-облікових даних.

«По ній треба з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд і встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби», – запевняє Фітьо.

Коментуючи відстрочку від мобілізації,  Фітьо сказав, що на це військовозобов'язаний має право, якщо у нього троє неповнолітніх дітей, він доглядає за неповносправними батьками або які мають інвалідність і потребують постійного догляду чи за станом здоров'я.

Але про це необхідно проінформувати ТЦК. 

Щодо студентів, які навчаються на денній формі, Фітьо повідомив, що вони мають особисто раз на рік подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі у певному виші».

Як ми писали, Комітет Верховної Ради розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. 

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

Відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років.

Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції.

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