Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде снова вспомнили, что работают над отменой Хозяйственного кодекса и назвали это большой реформой

Там добавили, что отмена Хозяйственного кодекса – «это большая реформа».

В Администрации Госпогранслужбы пояснили, при каких условиях могут пересекать границу мужчины с инвалидностью

Решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы на выезд из Украины принимается непосредственно в пункте пропуска, - Администрация Госпогранслужбы.

За фальсификацию пробега подержанных авто предлагают наказывать штрафом в 17 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства.

Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом, - Марьяна Безуглая

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Районный суд Киева привлек главу КСУ Сергея Головатого к ответственности за то, что тот не ответил на запрос НАПК

Ранее из-за того, что тот не ответил на запрос, НАПК составило протокол об административном правонарушении на и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого.

  1. В Украине

В ВСУ ответили на ключевые вопросы по мобилизации в Украине

16:55, 4 января 2024
Отмечается, что мобилизацию не усиливали, повестки вручают для уточнения данных.
В ВСУ ответили на ключевые вопросы по мобилизации в Украине
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона ответил на ключевые вопросы по мобилизации в Украине.

По его словам, в настоящее время усиления мобилизационных мероприятий нет. Сотрудники ТЦК вручают повестки для уточнения данных.

«Где законом не запрещено, там представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения. На данный момент каких-либо усилений или послаблений нет», – рассказывает он.

Также Фитьо уточнил, что граждане, получившие первую повестку, должны понимать, что это для уточнения военно-учетных данных.

«По ней нужно явиться в ТЦК, предоставить документы, пройти медицинское освидетельствование и установить уровень годности или непригодности к прохождению военной службы», – уверяет Фитьо.

Комментируя отсрочку от мобилизации, Фитьо сказал, что на это военнообязанный имеет право, если у него трое несовершеннолетних детей, он ухаживает за инвалидными родителями или имеющими инвалидность и нуждающимся в постоянном уходе или за состоянием здоровья.

Но об этом необходимо проинформировать ТЦК.

Относительно студентов, которые учатся на дневной форме, Фитьо сообщил, что они должны раз в год подавать справки о том, что они учатся на дневной форме в определенном вузе».

Как мы писали, Комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

Отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что этот законопроект содержит нормы, противоречащие Конституции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду