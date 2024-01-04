В ВСУ ответили на ключевые вопросы по мобилизации в Украине

Отмечается, что мобилизацию не усиливали, повестки вручают для уточнения данных.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона ответил на ключевые вопросы по мобилизации в Украине.

По его словам, в настоящее время усиления мобилизационных мероприятий нет. Сотрудники ТЦК вручают повестки для уточнения данных.

«Где законом не запрещено, там представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения. На данный момент каких-либо усилений или послаблений нет», – рассказывает он.

Также Фитьо уточнил, что граждане, получившие первую повестку, должны понимать, что это для уточнения военно-учетных данных.

«По ней нужно явиться в ТЦК, предоставить документы, пройти медицинское освидетельствование и установить уровень годности или непригодности к прохождению военной службы», – уверяет Фитьо.

Комментируя отсрочку от мобилизации, Фитьо сказал, что на это военнообязанный имеет право, если у него трое несовершеннолетних детей, он ухаживает за инвалидными родителями или имеющими инвалидность и нуждающимся в постоянном уходе или за состоянием здоровья.

Но об этом необходимо проинформировать ТЦК.

Относительно студентов, которые учатся на дневной форме, Фитьо сообщил, что они должны раз в год подавать справки о том, что они учатся на дневной форме в определенном вузе».

Как мы писали, Комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

Отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что этот законопроект содержит нормы, противоречащие Конституции.

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