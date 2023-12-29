Отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет

Минобороны предлагает наказывать лишением свободы от 3 до 5 лет за отказ от прохождения медосмотра в рамках законопроектов об усилении мобилизации.

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Как известно, кроме законопроекта 10378 об усилении мобилизации в Кабмин в лице Минобороны также внес проект 10379 об изменениях в Уголовный кодекс и Кодекс об админправонарушениях, которыми будет усилена ответственность за военные правонарушения.

Так, статья 336 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, будет дополнена уточнением, что таким уклонением считается в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра. За отказ будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Передавать данные в соответствующие правоохранительные органы сможет специальная комиссия по вопросам взятия на военный учет.

Также в Кодексе об админправонарушениях предусматривают, что лица, нарушившие законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, во время действия особого периода могут быть задержаны на срок до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или уяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

Вносятся изменения в статью 210 КоАП (Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета).

Так, за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета будет наложен штраф от 8500 до 17000 грн.

Напомним, законопроект о мобилизации 10378 вводит для граждан новую обязанность в соответствии с новой редакцией статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, а именно нужно будет зарегистрировать Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, который впоследствии установит Кабмин. И в этот Электронный кабинет придет повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Также в качестве альтернативы повестка может быть отправлена гражданину на электронную почту. Также предусмотрено, что военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления обязаны уточнить свои учетные данные через ЦНАП или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или лично в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

Очевидно, что отсутствие регистрации в Электронном кабинете также будет считаться нарушением, за которое будет выписан штраф.

Изменяется статья 210-1 КоАП – теперь она будет иметь название «Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации».

В мирное время нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации – будет влечь наложение штрафа на граждан и должностных лиц от 34 000 до 85 000 грн.

А во время военного положения – от 153 000 до 204 000 грн.

Перечень случаев, когда протокол об админправонарушениях не составляется, дополнят тем, что протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК (кроме правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, находящимися в запасе СБУ или Службы внешней разведки Украины), если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин на вызов ТЦК, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающей информации о получении лицом вызова.

Напомним, что Кабмин предлагает, чтобы повестку о вызове в ТЦК также посылали гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту.

Кроме штрафов и лишения свободы Минобороны также предлагает ввести ограничение прав уклонистов. Так, военнообязанные и не исполнившие обязанности резервисты, определенные ч. 3 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые в частности, не завели себе электронный кабинет с уточненными данными, по сообщению руководителя ТЦК вносятся в Единый реестр должников и к ним применяются следующие ограничения в виде:

запрета выезда за границу;

запрета на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничения на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограниченияе права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановки получения льгот и услуг от государства.

Автор: Наталя Мамченко

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