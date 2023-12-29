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  1. В Украине

На Житомирщине наказали злоумышленника, который изнасиловал двух мальчиков

20:09, 29 декабря 2023
Ближайшие 15 лет он проведет за решеткой.
На Житомирщине наказали злоумышленника, который изнасиловал двух мальчиков
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Житель Житомирщины получил наказание за изнасилование двух мальчиков. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

26-летний мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетнего и малолетнего и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как выяснилось, в 2019 году мужчина изнасиловал двух соседских детей, являющихся родными братьями.

Под придуманным предлогом он позвал старшего мальчика к полуразрушенному зданию на окраине села. За ним пришел и младший брат.

Там мужчина пригрозил несовершеннолетнему физической расправой и совершил насильственные действия. После этого запугал мальчика, чтобы он никому об этом не рассказывал.

Тогда же он изнасиловал и другого ребенка.

Установлено, что в 2021 году осужденный повторно изнасиловал малолетнего. За молчание он покупал ему мороженое и подарил мобильный телефон.

Свою вину в суде мужчина не признал.

Со дня задержания он находится под стражей, где останется до вступления приговора в законную силу.

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