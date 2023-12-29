За 2023 год отказы в пересечении границы получили более 45 тысяч украинцев

Основная часть отказов в пересечении границы была предоставлена мужчинам, которые не подпадали под условия пропуска.

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В 2023 году более чем 45 тысячам украинцев отказано в пересечении государственной границы, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Укринформ.

"За 11 месяцев в пересечении государственной границы отказано более 45 тысячам граждан Украины. Основная категория - это мужчины, которые не подпадали под условия пропуска. В этом списке есть и госслужащие", - отметил Демченко.

По его словам, на данный момент 2 тысячи 300 человек, которые относятся к категории государственных служащих или имеют определенные должности, регламентированные в правилах пересечения границы, получили отказ.

Спикер указал, что ежедневно пограничники отказывают в выезде из Украины 100-120 лицам. Это касается также тех, кто пользуется системой "Шлях" как водители.

Демченко отметил, что пограничники часто сталкиваются со случаями, когда лица, полагаясь на наличие своих данных в системе "Шлях", не соответствуют основной цели своей поездки, указанной в документах. Также происходили случаи, когда лица, которые подавались как водители, даже не имели водительских удостоверений.

По словам Демченко, пограничная служба активно работает над выявлением лиц, специализирующихся на переправке уклонистов. С начала введения военного положения было раскрыто 340 противоправных групп, в состав которых входило более 930 человек. Они, за получение средств, пытались и обещали переправить мужчин через границу.

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