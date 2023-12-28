Как нотариусу подключиться к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества: список документов

Для частных и государственных нотариусов данная процедура одинакова.

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Продолжается подключение нотариусов к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ).

В Нотариальной палате Украины подготовили список документов, который необходим нотариусам, чтобы подключиться к РПЗМ.

Пакет документов включает:

– сопроводительное письмо с запросом на подключение (заявление) на бланке нотариуса.

– Таблицу (ниже).

– добавить копию Свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью.

Если подаете в электронном виде (такая форма представления более рекомендована и ускорит подключение, отмечают в НПУ) – нужно подписать сопроводительное письмо КЭП нотариуса и отправить полный пакет документов на электронную почту [email protected].

В НПУ обращают внимание – файлы необходимо добавлять через вложения, а не через ссылку, которая может быть автоматически удалена.

Если подаете в бумажном виде – на копии свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью нужно написать «С оригиналом согласно» и поставить свою подпись.

Для частных и государственных нотариусов данная процедура одинакова.

Заявление будет рассматриваться в срок 2-5 дней. О получении доступа нотариусы получат уведомление по электронной почте, из которой был отправлен запрос.

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