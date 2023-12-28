Як нотаріусу підключитися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна: список документів

Для приватних та державних нотаріусів дана процедура однакова.

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Триває підключення нотаріусів до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

У Нотаріальній палаті України підготували список документів, який необхідний нотаріусам, щоб підключитися до РПЗМ.

Пакет документів включає:

– Супровідний лист з запитом на підключення (заява) на бланку нотаріуса.

– Таблицю (нижче).

– додати копію Свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Якщо подаєте в електронному вигляді (така форма подання більш рекомендована та пришвидшить підключення, зауважують у НПУ) – потрібно підписати супровідний лист КЕП нотаріуса та відправити повний пакет документів на електронну пошту [email protected].

У НПУ звертають увагу – файли необхідно додавати через вкладення, а не через посилання, яке може бути автоматично видалене.

Якщо подаєте у паперовому вигляді – на копії свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю потрібно написати «З оригіналом згідно» та поставити свій підпис.

Для приватних та державних нотаріусів дана процедура однакова.

Заява розглядатиметься у строк 2-5 днів. Про отримання доступу нотаріуси отримають повідомлення на електронну пошту, з якої було надіслано запит.

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