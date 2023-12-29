За 2023 рік відмови у перетині кордону отримали понад 45 тисяч українців

Основна частина відмов у перетині кордону була надана чоловікам, які не підпадали під умови пропуску.

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У 2023 році більш ніж 45 тисячам українців відмовлено у перетині державного кордону, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

«За 11 місяців у перетині державного кордону відмовлено більше 45 тисячам громадян України. Основна категорія – це чоловіки, які не підпадали під умови пропуску. У цьому списку є і держслужбовці», - зазначив Демченко.

За його словами, на даний момент 2 тисячі 300 осіб, які належать до категорії державних службовців або мають певні посади, що регламентовані у правилах перетину кордону, отримали відмову.

Речник вказав, що щодня прикордонники відмовляють у виїзді з України 100-120 особам. Це стосується також тих, хто користується системою «Шлях» як водії.

Демченко зауважив, що прикордонники часто стикаються з випадками, коли особи, покладаючись на наявність своїх даних у системі «Шлях», не відповідають основній меті своєї поїздки, зазначеній у документах. Також відбувалися випадки, коли особи, які подавалися як водії, навіть не мали водійських посвідчень.

За словами Демченка, прикордонна служба активно працює над виявленням осіб, які спеціалізуються на переправленні ухилянтів. З початку введення воєнного стану було розкрито 340 протиправних груп, до складу яких входило понад 930 осіб. Вони, за отримання коштів, намагались та обіцяли переправити чоловіків через кордон.

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