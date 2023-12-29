Практика судів
Блоги
Публікації
Оприлюднено нову схему посадових окладів на посадах державної служби на 2024 рік, документ

Кабмін ухвалив схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році.

В Кабміні сподіваються, що Єврокомісія відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро

Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень в останні дні, зазначив Денис Шмигаль.

Володимир Зеленський підписав закон про зміну процедур суддівської кар’єри – він набуде сили 30 грудня

Закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри також передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Як виглядає ТУ ДСА в Одеській області після ракетного обстрілу: ФОТО

Внаслідок влучання ракети в 40 метрах від будівлі, в ТУ ДСА вибиті вікна та пошкоджено дах

Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату

День початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначить Міністерство юстиції.

  1. В Україні

За 2023 рік відмови у перетині кордону отримали понад 45 тисяч українців

21:52, 29 грудня 2023
Основна частина відмов у перетині кордону була надана чоловікам, які не підпадали під умови пропуску.
За 2023 рік відмови у перетині кордону отримали понад 45 тисяч українців
Джерело фото: varta1
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У 2023 році більш ніж 45 тисячам українців відмовлено у перетині державного кордону, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

«За 11 місяців у перетині державного кордону відмовлено більше 45 тисячам громадян України. Основна категорія – це чоловіки, які не підпадали під умови пропуску. У цьому списку є і держслужбовці», - зазначив Демченко.

За його словами, на даний момент 2 тисячі 300 осіб, які належать до категорії державних службовців або мають певні посади, що регламентовані у правилах перетину кордону, отримали відмову.

Речник вказав, що щодня прикордонники відмовляють у виїзді з України 100-120 особам. Це стосується також тих, хто користується системою «Шлях» як водії.

Демченко зауважив, що прикордонники часто стикаються з випадками, коли особи, покладаючись на наявність своїх даних у системі «Шлях», не відповідають основній меті своєї поїздки, зазначеній у документах. Також відбувалися випадки, коли особи, які подавалися як водії, навіть не мали водійських посвідчень.

За словами Демченка, прикордонна служба активно працює над виявленням осіб, які спеціалізуються на переправленні ухилянтів. З початку введення воєнного стану було розкрито 340 протиправних груп, до складу яких входило понад 930 осіб. Вони, за отримання коштів, намагались та обіцяли переправити чоловіків через кордон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду