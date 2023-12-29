Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оприлюднено нову схему посадових окладів на посадах державної служби на 2024 рік, документ

Кабмін ухвалив схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році.

В Кабміні сподіваються, що Єврокомісія відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро

Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень в останні дні, зазначив Денис Шмигаль.

Володимир Зеленський підписав закон про зміну процедур суддівської кар’єри – він набуде сили 30 грудня

Закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри також передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Як виглядає ТУ ДСА в Одеській області після ракетного обстрілу: ФОТО

Внаслідок влучання ракети в 40 метрах від будівлі, в ТУ ДСА вибиті вікна та пошкоджено дах

Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату

День початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначить Міністерство юстиції.

  1. В Україні

На Житомирщині покарали зловмисника, який зґвалтував двох хлопчиків

20:09, 29 грудня 2023
Найближчі 15 років він проведе за ґратами.
На Житомирщині покарали зловмисника, який зґвалтував двох хлопчиків
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Житель Житомирщини отримав покарання за зґвалтування двох хлопчиків. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

26-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні неповнолітнього та малолітнього і призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Як з’ясувалося, у 2019 році чоловік зґвалтував двох сусідських дітей, які є рідними братами.

Під вигаданим приводом він покликав старшого хлопчика до напівзруйнованої будівлі на околиці села. За ним прийшов і молодший брат.

Там чоловік пригрозив неповнолітньому фізичною розправою та вчинив насильницькі дії. Після цього залякав хлопчика, аби він нікому про вчинене з ним не розповідав.

Тоді ж він зґвалтував і іншу дитину.

Встановлено, що 2021 році засуджений повторно зґвалтував малолітнього. За мовчання купував йому морозиво та подарував мобільний телефон.

Свою вину в суді чоловік не визнав.

Із дня затримання він перебуває під вартою, де знаходитиметься до набрання вироком законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду