На Житомирщині покарали зловмисника, який зґвалтував двох хлопчиків

Найближчі 15 років він проведе за ґратами.

Житель Житомирщини отримав покарання за зґвалтування двох хлопчиків. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

26-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні неповнолітнього та малолітнього і призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Як з’ясувалося, у 2019 році чоловік зґвалтував двох сусідських дітей, які є рідними братами.

Під вигаданим приводом він покликав старшого хлопчика до напівзруйнованої будівлі на околиці села. За ним прийшов і молодший брат.

Там чоловік пригрозив неповнолітньому фізичною розправою та вчинив насильницькі дії. Після цього залякав хлопчика, аби він нікому про вчинене з ним не розповідав.

Тоді ж він зґвалтував і іншу дитину.

Встановлено, що 2021 році засуджений повторно зґвалтував малолітнього. За мовчання купував йому морозиво та подарував мобільний телефон.

Свою вину в суді чоловік не визнав.

Із дня затримання він перебуває під вартою, де знаходитиметься до набрання вироком законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.