Відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років

Міноборони пропонує карати позбавленням волі від 3 до 5 років за відмову від проходження медогляду в рамках законопроектів про посилення мобілізації.

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Як відомо, окрім законопроекту 10378 про посилення мобілізації до Кабмін в особі Міноборони також вніс проект 10379 щодо змін до Кримінального кодексу і Кодексу про адмінправопорушення, якими буде посилено відповідальність за військові правопорушення.

Так, стаття 336 Кримінального кодексу, яка передбачає наразі кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, буде доповнена уточненням, що таким ухиленням вважається у тому числі відмова від проходження медичного огляду. За відмову будуть карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Передавати дані до відповідних правоохоронних органів зможе спеціальна комісія з питань взяття на військовий облік.

Також у Кодексі про адмінправопорушення передбачать, що осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до 3 годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до 3 діб.

Вносяться зміни до статті 210 КпАП (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку).

Так, за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку буде накладено штраф від 8 500 до 17 000 грн.

Нагадаємо, законопроект про мобілізацію 10378 вводить для громадян новий обов’язок відповідно до нової редакції статті 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме потрібно буде зареєструвати Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста у порядку, який згодом встановить Кабмін. І до цього Електронного кабінету прийде повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також в якості альтернативи повістка може бути надіслана громадянину на електронну пошту. Також передбачено, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження, зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП, або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або особисто у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Вочевидь, відсутність реєстрації в Електронному кабінеті також буде вважатися порушенням, за який буде виписаний штраф.

Змінюється стаття 210-1 КпАП – тепер вона буде мати «Порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У мирний час порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – буде тягнути за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 34 000 до 85 000 грн.

А під час воєнного стану – від 153 000 до 204 000 грн.

Перелік випадків, коли протокол про адмінправопорушення не складається, доповнять тим, що протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ або Служби зовнішньої розвідки України), якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у ТЦК підтверджуючої інформації про отримання особою виклику.

Нагадаємо, що Кабмін пропонує, аби повістку про виклик до ТЦК також надсилали громадянину через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Окрім штрафів та позбавлення волі Міноборони також пропонує запровадити обмеження прав ухилянтів. Так, військовозобов’язані та резервісти, які не виконали обов’язки, визначені ч. 3 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема, не завели собі електронний кабінет з уточненими даними, за повідомленням керівника ТЦК вносяться до Єдиного реєстру боржників та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді:

заборони виїзду за кордон;

заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Автор: Наталя Мамченко

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