В Уряді розповіли, що передбачає оновлена угода про поглиблену зону вільної торгівлі між ЄС та Україною

17:54, 31 жовтня 2025
Оновлена угода про поглиблену зону вільної торгівлі між ЄС та Україною передбачає скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції до Євросоюзу.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 29 жовтня набули чинності зміни до тарифних графіків у торгівлі між Україною та ЄС, ухвалені 15 жовтня, що суттєво розширюють безмитні квоти на українську агропродукцію.

В Офісі Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції повідомили, що передбачає оновлена Угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною.

Набула чинності оновлена Угода про торгівлю між Україною та Європейським Союзом, підписана 14 жовтня 2025 року Комітетом асоціації у торговельному складі про зменшення та скасування ввізного мита відповідно до статті 29(4) Угоди про асоціацію Україна - ЄС.

Що змінює?

- скасовуються або зменшуються ввізні мита та збільшуються квоти на українські товари. Тепер вони визначені та викладені у новому Додатку I-E, що буде включено до Угоди та становитиме її невід’ємну частину;

- встановлюється обсяг тарифних квот до кінця 2025 року – сім дванадцятих від оновлених річних квот за виключенням обʼєму, що був проекспортований з 6 червня 2025 року до моменту набрання чинності оновленого режиму торгівлі;

- передбачається повторна оцінка у 2028 році, щоб проаналізувати, наскільки рівень лібералізації відповідає розвитку торговельних відносин, прогресу імплементації сільськогосподарських стандартів ЄС до українського законодавства.

Рішення є двостороннім і діє безстроково.

У відомстві нагадали, ухвалене рішення фактично відкриває новий етап у функціонуванні зони вільної торгівлі з ЄС та є першим спільним кроком після кількох років односторонніх преференцій ЄС (2022–2025), що переводить торговельну взаємодію у сталий договірний формат.

Кабінет Міністрів України

