Україна та ЄС збільшили безмитні квоти на агропродукцію – набула чинності оновлена Угода про торгівлю

Найбільше зростання квот – для меду, цукру та сухого молока.

З 29 жовтня набули чинності зміни до тарифних графіків у торгівлі між Україною та ЄС, ухвалені 15 жовтня, що суттєво розширюють безмитні квоти на українську агропродукцію. В Апараті Верховної Ради зазначають, що це посилює інтеграцію до ЄС, інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність виробників, зазначають у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

Рішення №3/2025 в рамках Угоди про асоціацію скасовує або зменшує мита та збільшує обсяги квот для агрохарчових товарів.

Найбільше зростання квот порівняно з 2021 роком:

Мед: на 483% – з 6 до 35 тис. тонн;

Цукор (білий): на 400% – з 20 до 100 тис. тонн;

Сухе знежирене молоко: на 208% – з 5 до 15,4 тис. тонн;

Яйця: на 200% – з 6 до 18 тис. тонн;

М’ясо птиці: на 33% – з 90 до 120 тис. тонн.

Для переробленої продукції: висівки та залишки – на 405% (з 21 до 85 тис. тонн); ячмінна крупа та шрот – на 423% (з 7,8 до 33,2 тис. тонн).

Запроваджено нові окремі квоти для товарів, раніше врахованих у загальних: борошно з пшениці, ячменю та кукурудзи. Тепер додатково до 1,3 млн тонн пшениці безмитно експортується 30 тис. тонн борошна з неї.

Оновлені обсяги квот на 2025 рік опубліковано на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

