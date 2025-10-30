Украина и ЕС увеличили беспошлинные квоты на агропродукцию – вступило в силу обновленное Соглашение о торговле

Наибольший рост квот – для меда, сахара и сухого молока.

С 29 октября вступили в силу изменения в тарифные графики в торговле между Украиной и ЕС, принятые 15 октября, которые существенно расширяют беспошлинные квоты на украинскую агропродукцию. В Аппарате Верховной Рады отмечают, что это усиливает интеграцию в ЕС, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность производителей, отмечают в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Решение №3/2025 в рамках Соглашения об ассоциации отменяет или уменьшает пошлины и увеличивает объемы квот для агропродовольственных товаров.

Наибольший рост квот по сравнению с 2021 годом:

Мед: на 483% – с 6 до 35 тыс. тонн;

Сахар (белый): на 400% – с 20 до 100 тыс. тонн;

Сухое обезжиренное молоко: на 208% – с 5 до 15,4 тыс. тонн;

Яйца: на 200% – с 6 до 18 тыс. тонн;

Мясо птицы: на 33% – с 90 до 120 тыс. тонн.

Для переработанной продукции: отруби и остатки – на 405% (с 21 до 85 тыс. тонн); ячменная крупа и шрот – на 423% (с 7,8 до 33,2 тыс. тонн).

Введены новые отдельные квоты для товаров, ранее учтенных в общих: мука из пшеницы, ячменя и кукурузы. Теперь дополнительно к 1,3 млн тонн пшеницы беспошлинно экспортируется 30 тыс. тонн муки из нее.

Обновленные объемы квот на 2025 год опубликованы на портале «Единое окно для международной торговли».

