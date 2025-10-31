В Правительстве рассказали, что предусматривает обновленное соглашение об углубленной зоне свободной торговли между ЕС и Украиной

Обновленное соглашение об углубленной зоне свободной торговли между ЕС и Украиной предусматривает отмену части тарифов и увеличение квот на экспорт аграрной продукции в Евросоюз.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 29 октября вступили в силу изменения в тарифных графиках в торговле между Украиной и ЕС, утвержденные 15 октября, которые значительно расширяют беспошлинные квоты на украинскую агропродукцию.

В Офисе Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщили, что предусматривает обновленное Соглашение о расширенной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

Вступило в силу обновленное Соглашение о торговле между Украиной и Европейским Союзом, подписанное 14 октября 2025 года Комитетом ассоциации в торговом составе о снижении и отмене ввозной пошлины в соответствии со статьей 29(4) Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

Что изменяется:

отменяются или уменьшаются ввозные пошлины и увеличиваются квоты на украинские товары. Теперь они определены и изложены в новом Приложении I-E, которое будет включено в Соглашение и станет его неотъемлемой частью;

устанавливается объем тарифных квот до конца 2025 года — семь двенадцатых от обновленных годовых квот, за исключением объема, который был экспортирован с 6 июня 2025 года до момента вступления в силу обновленного режима торговли;

предусматривается повторная оценка в 2028 году, чтобы проанализировать, насколько уровень либерализации соответствует развитию торговых отношений и прогрессу имплементации сельскохозяйственных стандартов ЕС в украинское законодательство.

Решение является двусторонним и действует бессрочно.

В ведомстве напомнили, что принятое решение фактически открывает новый этап функционирования зоны свободной торговли с ЕС и является первым совместным шагом после нескольких лет односторонних преференций ЕС (2022–2025), переводя торговое взаимодействие в устойчивый договорной формат.

