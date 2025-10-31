В Правительстве рассказали, что предусматривает обновленное соглашение об углубленной зоне свободной торговли между ЕС и Украиной

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 29 октября вступили в силу изменения в тарифных графиках в торговле между Украиной и ЕС, утвержденные 15 октября, которые значительно расширяют беспошлинные квоты на украинскую агропродукцию.
В Офисе Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщили, что предусматривает обновленное Соглашение о расширенной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.
Вступило в силу обновленное Соглашение о торговле между Украиной и Европейским Союзом, подписанное 14 октября 2025 года Комитетом ассоциации в торговом составе о снижении и отмене ввозной пошлины в соответствии со статьей 29(4) Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.
Что изменяется:
Решение является двусторонним и действует бессрочно.
В ведомстве напомнили, что принятое решение фактически открывает новый этап функционирования зоны свободной торговли с ЕС и является первым совместным шагом после нескольких лет односторонних преференций ЕС (2022–2025), переводя торговое взаимодействие в устойчивый договорной формат.
