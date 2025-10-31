Пенсійний фонд запустив сервіс «Мої страхові виплати» для отримувачів компенсацій

Для отримувачів страхових виплат запустили новий онлайн-сервіс.

Пенсійний фонд України представив новий онлайн-сервіс «Мої страхові виплати» для користувачів, які отримують страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Сервіс доступний в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для входу необхідно авторизуватися за допомогою КЕП, Дія.Підпису або засобу інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA. Після входу слід обрати відповідну рубрику у головному меню (на панелі ліворуч).

У розділі «Мої страхові виплати» користувачі можуть переглянути інформацію про одноразові або щомісячні виплати, які здійснює Пенсійний фонд.

Крім того, на вебпорталі став доступним ще один інструмент — сервіс «Моя ідентифікація». Він відображає результати фізичної ідентифікації користувача.

Для користувачів, які є пенсіонерами та отримувачами страхових виплат, у сервісі відображаються дані останньої пройденої ідентифікації.

