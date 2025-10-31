Пенсионный фонд запустил сервис «Мои страховые выплаты» для получателей компенсаций

Для получателей страховых выплат запустили новый онлайн-сервис.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины представил новый онлайн-сервис «Мои страховые выплаты» для пользователей, которые получают страховые выплаты в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Сервис доступен в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для входа необходимо авторизоваться с помощью КЭП, Дия.Подписи или средства интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA. После входа следует выбрать соответствующую рубрику в главном меню (на панели слева).

В разделе «Мои страховые выплаты» пользователи могут просмотреть информацию об одноразовых или ежемесячных выплатах, которые осуществляет Пенсионный фонд.

Кроме того, на веб-портале стал доступен еще один инструмент — сервис «Моя идентификация». Он отображает результаты физической идентификации пользователя.

Для пользователей, которые являются пенсионерами и получателями страховых выплат, в сервисе отображаются данные последней пройденной идентификации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.