БЕБ запустило бота куди прийматиме скарги на продаж техніки без чеків

Бюро економічної безпеки представило бот, через який громадяни можуть анонімно повідомляти про продаж техніки без фіскальних чеків.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бюро економічної безпеки України представило новий інструмент для громадян — Telegram-бот StopShadowBot, за допомогою якого анонімно збиратимуть повідомлення про продаж техніки без чека або з нефіскальним чеком.

Бот доступний за посиланням: тут.

Користувачі можуть надіслати фото, короткий опис порушення та локацію торгової точки.

«Після отримання відповідної інформації фахівці Бюро зможуть оперативно її проаналізувати та вжити заходів з встановлення фактів ухилення від сплати податків або сірого імпорту гаджетів», - кажуть у Бюро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.