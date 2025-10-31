БЕБ запустило бота куди прийматиме скарги на продаж техніки без чеків

Бюро економічної безпеки України представило новий інструмент для громадян — Telegram-бот StopShadowBot, за допомогою якого анонімно збиратимуть повідомлення про продаж техніки без чека або з нефіскальним чеком.
Бот доступний за посиланням: тут.
Користувачі можуть надіслати фото, короткий опис порушення та локацію торгової точки.
«Після отримання відповідної інформації фахівці Бюро зможуть оперативно її проаналізувати та вжити заходів з встановлення фактів ухилення від сплати податків або сірого імпорту гаджетів», - кажуть у Бюро.
