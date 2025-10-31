Практика судів
БЕБ запустило бота куди прийматиме скарги на продаж техніки без чеків

17:36, 31 жовтня 2025
Бюро економічної безпеки представило бот, через який громадяни можуть анонімно повідомляти про продаж техніки без фіскальних чеків.
БЕБ запустило бота куди прийматиме скарги на продаж техніки без чеків
Фото: Getty Images
Бюро економічної безпеки України представило новий інструмент для громадян — Telegram-бот StopShadowBot, за допомогою якого анонімно збиратимуть повідомлення про продаж техніки без чека або з нефіскальним чеком.

Бот доступний за посиланням: тут.

Користувачі можуть надіслати фото, короткий опис порушення та локацію торгової точки.

«Після отримання відповідної інформації фахівці Бюро зможуть оперативно її проаналізувати та вжити заходів з встановлення фактів ухилення від сплати податків або сірого імпорту гаджетів», - кажуть у Бюро.

бюро економічної безпеки

