БЭБ запустило бота для приема жалоб на продажу техники без чеков

Бюро экономической безопасности Украины представило новый инструмент для граждан — Telegram-бот StopShadowBot, с помощью которого анонимно будут собираться сообщения о продаже техники без чека или с нефискальным чеком.
Бот доступен по ссылке: здесь.
Пользователи могут отправить фото, краткое описание нарушения и локацию торговой точки.
«После получения соответствующей информации специалисты Бюро смогут оперативно ее проанализировать и принять меры для установления фактов уклонения от уплаты налогов или серого импорта гаджетов», — сообщили в Бюро.
