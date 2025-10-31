Середня зарплата у вересні зросла до 26 623 гривень — хто заробляє найбільше

Дані Держстату свідчать, що у галузевому розрізі традиційно лідирують ІТ, фінанси та наука, тоді як фахівці культури й освіти залишаються серед найменш оплачуваних.

У вересні 2025 року середня заробітна плата в Україні сягнула 26 623 гривень, що на 2,7% більше, ніж у серпні (25 911 грн). Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

Найвищі зарплати зафіксовано:

у Києві — 40 111 грн

Луганській області — 32 952 грн

Дніпропетровській області — 27 416 грн

Найнижчі середні доходи — в:

Чернівецькій області — 18 841 грн

Кіровоградській — 19 065 грн

Тернопільській — 20 076 грн

У розрізі галузей найбільше заробляють фахівці:

ІТ та телеком — 64 330 грн

Фінанси та страхування — 50 706 грн

Наукова та технічна діяльність — 35 166 грн

Найменше отримують працівники у сфері культури:

Мистецтво, розваги — 14 809 грн

Бібліотеки, музеї, архіви — 15 236 грн

Освіта — 16 901 грн

Гетманцев підкреслив, що незважаючи на позитивну динаміку, зарплати в освітній і культурній сферах залишаються критично низькими. Проте, за його словами. вже наступного року заплановане підвищення зарплат для вчителів і науково-педагогічних працівників.

"Але варто пам’ятати, що рівень зарплат в країні прямо залежить від стану економіки. Тому навіть в умовах війни маємо працювати над залученням інвестицій, розвитком галузей, які здатні стати економічними драйверами. ОПК, переробна промисловість – ми вже впроваджуємо інструменти, які дозволять створювати більше доданої вартості в Україні, нові робочі місця та, головне, гарантувати гідну заробітну плату нашим громадянам", - зазначив Гетманцев.

