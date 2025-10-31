Середня зарплата у вересні зросла до 26 623 гривень — хто заробляє найбільше

У вересні 2025 року середня заробітна плата в Україні сягнула 26 623 гривень, що на 2,7% більше, ніж у серпні (25 911 грн). Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.
Найвищі зарплати зафіксовано:
Найнижчі середні доходи — в:
У розрізі галузей найбільше заробляють фахівці:
Найменше отримують працівники у сфері культури:
Гетманцев підкреслив, що незважаючи на позитивну динаміку, зарплати в освітній і культурній сферах залишаються критично низькими. Проте, за його словами. вже наступного року заплановане підвищення зарплат для вчителів і науково-педагогічних працівників.
"Але варто пам’ятати, що рівень зарплат в країні прямо залежить від стану економіки. Тому навіть в умовах війни маємо працювати над залученням інвестицій, розвитком галузей, які здатні стати економічними драйверами. ОПК, переробна промисловість – ми вже впроваджуємо інструменти, які дозволять створювати більше доданої вартості в Україні, нові робочі місця та, головне, гарантувати гідну заробітну плату нашим громадянам", - зазначив Гетманцев.
