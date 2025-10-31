Практика судів
  1. В Україні

Середня зарплата у вересні зросла до 26 623 гривень — хто заробляє найбільше

18:38, 31 жовтня 2025
Дані Держстату свідчать, що у галузевому розрізі традиційно лідирують ІТ, фінанси та наука, тоді як фахівці культури й освіти залишаються серед найменш оплачуваних.
Середня зарплата у вересні зросла до 26 623 гривень — хто заробляє найбільше
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вересні 2025 року середня заробітна плата в Україні сягнула 26 623 гривень, що на 2,7% більше, ніж у серпні (25 911 грн). Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату. 

Найвищі зарплати зафіксовано:

  • у Києві — 40 111 грн
  • Луганській області — 32 952 грн
  • Дніпропетровській області — 27 416 грн

Найнижчі середні доходи — в:

  • Чернівецькій області — 18 841 грн
  • Кіровоградській — 19 065 грн
  • Тернопільській — 20 076 грн

У розрізі галузей найбільше заробляють фахівці:

  • ІТ та телеком — 64 330 грн
  • Фінанси та страхування — 50 706 грн
  • Наукова та технічна діяльність — 35 166 грн

Найменше отримують працівники у сфері культури:

  • Мистецтво, розваги — 14 809 грн
  • Бібліотеки, музеї, архіви — 15 236 грн
  • Освіта — 16 901 грн

Гетманцев підкреслив, що незважаючи на позитивну динаміку, зарплати в освітній і культурній сферах залишаються критично низькими. Проте, за його словами. вже наступного року заплановане підвищення зарплат для вчителів і науково-педагогічних працівників.

"Але варто пам’ятати, що рівень зарплат в країні прямо залежить від стану економіки. Тому навіть в умовах війни маємо працювати над залученням інвестицій, розвитком галузей, які здатні стати економічними драйверами. ОПК, переробна промисловість – ми вже впроваджуємо інструменти, які дозволять створювати більше доданої вартості в Україні, нові робочі місця та, головне, гарантувати гідну заробітну плату нашим громадянам", - зазначив Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва