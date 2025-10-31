Средняя зарплата в сентябре выросла до 26 623 гривен — кто зарабатывает больше всего

В сентябре 2025 года средняя заработная плата в Украине достигла 26 623 гривен, что на 2,7% больше, чем в августе (25 911 грн). Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
Наивысшие зарплаты зафиксированы:
в Киеве — 40 111 грн
в Луганской области — 32 952 грн
в Днепропетровской области — 27 416 грн
Наименьшие средние доходы — в:
Черновицкой области — 18 841 грн
Кировоградской — 19 065 грн
Тернопольской — 20 076 грн
В разрезе отраслей больше всего зарабатывают специалисты:
IT и телеком — 64 330 грн
Финансы и страхование — 50 706 грнНаучная и техническая деятельность — 35 166 грн
Меньше всего получают работники в сфере культуры:
Искусство, развлечения — 14 809 грн
Библиотеки, музеи, архивы — 15 236 грн
Образование — 16 901 грн
Гетманцев подчеркнул, что несмотря на положительную динамику, зарплаты в образовательной и культурной сферах остаются критически низкими. Однако, по его словам, уже в следующем году запланировано повышение зарплат для учителей и научно-педагогических работников.
"Но стоит помнить, что уровень зарплат в стране напрямую зависит от состояния экономики. Поэтому даже в условиях войны мы должны работать над привлечением инвестиций, развитием отраслей, которые способны стать экономическими драйверами. ОПК, перерабатывающая промышленность — мы уже внедряем инструменты, которые позволят создавать больше добавленной стоимости в Украине, новые рабочие места и, главное, гарантировать достойную заработную плату нашим гражданам", — отметил Гетманцев.
