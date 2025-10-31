Пентагон дав «зелене світло» на постачання Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом — CNN

Пентагон погодив постачання Україні ракет Tomahawk, не побачивши загрози для власних запасів, але остаточне рішення залишилося за Дональдом Трампом — пише CNN.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пентагон дав Білиму дому «зелене світло» на постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США, залишивши остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа. Про це пише CNN.

Зазначається, що Трамп під час робочого обіду з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що не хотів би надавати ці ракети Україні, оскільки «ми не хочемо роздавати те, що нам потрібно для захисту нашої країни».

Об’єднаний комітет начальників штабів поінформував Білий дім про свою оцінку раніше цього місяця, якраз перед зустріччю Трампа із Зеленським, який наполягав на наданні ракет для ефективнішого ураження нафтових і енергетичних об'єктів у глибинах Росії. Tomahawk мають радіус дії приблизно 1000 миль (близько 1600 км), пише CNN.

Як стало відомо, ця оцінка підбадьорила європейських союзників США, які вважають, що тепер у США менше причин відмовлятися від передачі ракет, зазначили два європейські чиновники. Трамп також сказав за кілька днів до зустрічі з Зеленським, що у США «є багато Tomahawk», які потенційно можна передати Україні.

Саме тому американські та європейські чиновники були здивовані, коли Трамп різко змінив свою позицію через кілька днів, заявивши під час вступної промови на робочому обіді в Білому домі із Зеленським, що США «потребують» ракети Tomahawk. Потім він повідомив Зеленському за зачиненими дверима, що США не надаватимуть ці ракети — принаймні наразі.

Рішення Трампа було ухвалено наступного дня після телефонної розмови з Путіним, який сказав Трампу, що ракети Tomahawk можуть вразити великі російські міста, такі як Москва та Санкт-Петербург — і хоч це нібито не матиме значного впливу на бойові дії, але зашкодить відносинам США та Росії, повідомляє CNN.

Трамп повністю не виключив можливість надання ракет,і адміністрація вже підготувала план щодо швидкої передачі ракет Україні в разі, якщо Трамп дасть наказ. Трамп також дедалі більше розчаровується останніми тижнями через небажання Путіна серйозно розглядати мирні переговори, тому минулого тижня він схвалив нові санкції США проти російських нафтових компаній і скасував поки зустріч із Путіним у Будапешті для обговорення України.

Хоч Пентагон і не має побоювань щодо запасів, американські оборонні чиновники все ще розмірковують над тим, як Україна могла б навчитися використовувати та розгортати ці ракети, зазначає видання.

Повідомляється, що ще існує низка операційних питань, які потрібно вирішити, щоб Україна могла ефективно застосовувати ці ракети.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп не поступився Зеленському у питанні постачання ракет Tomahawk у Білому домі.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News заявляв, що Україні потрібні Tomahawk для змішаного використання, подібного до того, як Росія застосовує ракети, зокрема північнокорейського виробництва, для атак на українську територію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.