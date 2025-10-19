Україні потрібні американські Tomahawk для «змішаного» застосування, – Зеленський

За словами Зеленського, американські Tomahawk потрібні для ефективної далекобійної оборони.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News заявив, що Україні потрібні американські далекобійні ракети Tomahawk для змішаного використання, подібного до того, як Росія застосовує ракети, зокрема північнокорейського виробництва, для атак на українську територію.

«Перш за все, так, нам потрібні Tomahawk, і коли ми говоримо про далекобійну зброю, люди повинні просто зрозуміти, що ми використовуємо тисячі далекобійних безпілотників українського виробництва для військових цілей, але Росія використовує не лише безпілотники іранського виробництва, а й їхнього виробництва. У них є свої безпілотники, але вони також використовують ракети російського виробництва та ракети далекобійної боротьби північнокорейського виробництва», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що використання виключно українських безпілотників для ураження російських військових цілей є складним завданням. «Нам потрібні далекобійні Tomahawk та подібні. Сполучені Штати мають подібні речі. Нам вони потрібні для змішаного використання, такого, як використовує Росія. Зрозуміло, як це працює, тому наші команди працюють над цим», — додав Президент України.

