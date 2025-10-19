Практика судів
Україні потрібні американські Tomahawk для «змішаного» застосування, – Зеленський

19:53, 19 жовтня 2025
За словами Зеленського, американські Tomahawk потрібні для ефективної далекобійної оборони.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News заявив, що Україні потрібні американські далекобійні ракети Tomahawk для змішаного використання, подібного до того, як Росія застосовує ракети, зокрема північнокорейського виробництва, для атак на українську територію.

«Перш за все, так, нам потрібні Tomahawk, і коли ми говоримо про далекобійну зброю, люди повинні просто зрозуміти, що ми використовуємо тисячі далекобійних безпілотників українського виробництва для військових цілей, але Росія використовує не лише безпілотники іранського виробництва, а й їхнього виробництва. У них є свої безпілотники, але вони також використовують ракети російського виробництва та ракети далекобійної боротьби північнокорейського виробництва», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що використання виключно українських безпілотників для ураження російських військових цілей є складним завданням. «Нам потрібні далекобійні Tomahawk та подібні. Сполучені Штати мають подібні речі. Нам вони потрібні для змішаного використання, такого, як використовує Росія. Зрозуміло, як це працює, тому наші команди працюють над цим», — додав Президент України.

зброя Володимир Зеленський

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд висловився стосовно підстав проведення обшуку без санкції суду у корупційних справах

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що протокол обшуку є недопустимим доказом внаслідок відсутності ухвали слідчого судді та невідкладності, порушення адвокатських гарантій через місце його проведення, а також у зв’язку зі зверненням про надання дозволу на обшук прокурором, а не слідчим.

Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

Існує загроза блокування рахунків КСУ – у Конституційному Суді попередили, що проект бюджету-2026 не покриває видатки на виконання рішень судів

У проекті бюджету на 2026 рік не передбачено 7,3 млн грн на виконання рішень судів у справі екс-судді КСУ Олександра Касмініна, якого свого часу звільнив своїм указом Президент Володимир Зеленський.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

