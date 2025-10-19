Украине нужны американские Tomahawk для «смешанного» применения, – Зеленский

По словам Зеленского, американские Tomahawk нужны для эффективной дальнобойной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Украине нужны американские дальнобойные ракеты Tomahawk для смешанного использования, подобного тому, как Россия применяет ракеты, в частности северокорейского производства, для атак на украинскую территорию.

«Прежде всего, да, нам нужны Tomahawk, и когда мы говорим о дальнобойном оружии, люди должны просто понять, что мы используем тысячи дальнобойных беспилотников украинского производства для военных целей, но Россия использует не только беспилотники иранского производства, но и их производства. У них есть свои беспилотники, но они также используют ракеты российского производства и ракеты дальнего боя северокорейского производства», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что использование исключительно украинских беспилотников для поражения российских военных целей является сложной задачей. «Нам нужны дальнобойные Tomahawk и подобные. Соединенные Штаты имеют подобные вещи. Нам они нужны для смешанного использования, такого, как использует Россия. Понятно, как это работает, поэтому наши команды работают над этим», — добавил Президент Украины.

