Пентагон дал «зеленый свет» на поставку Украине ракет Tomahawk, окончательное решение по Трампу — CNN

Пентагон согласовал поставки Украине ракет Tomahawk, не увидев угрозы для собственных запасов, но окончательное решение осталось за Дональдом Трампом, - пишет CNN.

Пентагон дал Белому дому «зелёный свет» на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США, оставив окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что Трамп во время рабочего обеда с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что не хотел бы предоставлять эти ракеты Украине, поскольку «мы не хотим раздавать то, что нам нужно для защиты нашей страны».

Объединённый комитет начальников штабов проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, как раз перед встречей Трампа с Зеленским, который настаивал на предоставлении ракет для более эффективного поражения нефтяных и энергетических объектов в глубине России. Tomahawk имеют радиус действия примерно 1000 миль (около 1600 км), пишет CNN.

Как стало известно, эта оценка воодушевила европейских союзников США, которые считают, что теперь у США меньше причин отказываться от передачи ракет, отметили два европейских чиновника. Трамп также заявил за несколько дней до встречи с Зеленским, что у США «есть много Tomahawk», которые потенциально можно передать Украине.

Именно поэтому американские и европейские чиновники были удивлены, когда Трамп резко изменил свою позицию через несколько дней, заявив во время вступительной речи на рабочем обеде в Белом доме с Зеленским, что США «нужны» ракеты Tomahawk. Затем он сообщил Зеленскому за закрытыми дверями, что США не будут предоставлять эти ракеты — по крайней мере пока.

Решение Трампа было принято на следующий день после телефонного разговора с Путиным, который сказал Трампу, что ракеты Tomahawk могут поразить крупные российские города, такие как Москва и Санкт-Петербург — и хотя это якобы не окажет значительного влияния на боевые действия, но повредит отношениям США и России, сообщает CNN.

Трамп полностью не исключил возможность предоставления ракет, и администрация уже подготовила план по быстрой передаче ракет Украине в случае, если Трамп даст приказ. Трамп также всё больше разочаровывается в последние недели из-за нежелания Путина серьёзно рассматривать мирные переговоры, поэтому на прошлой неделе он одобрил новые санкции США против российских нефтяных компаний и отменил пока запланированную встречу с Путиным в Будапеште для обсуждения Украины.

Хотя Пентагон и не испытывает беспокойства по поводу запасов, американские оборонные чиновники всё ещё размышляют над тем, как Украина могла бы научиться использовать и развёртывать эти ракеты, отмечает издание.

Сообщается, что всё ещё существует ряд операционных вопросов, которые необходимо решить, чтобы Украина могла эффективно применять эти ракеты.

