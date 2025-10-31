Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Пентагон дал «зеленый свет» на поставку Украине ракет Tomahawk, окончательное решение по Трампу — CNN

19:32, 31 октября 2025
Пентагон согласовал поставки Украине ракет Tomahawk, не увидев угрозы для собственных запасов, но окончательное решение осталось за Дональдом Трампом, - пишет CNN.
Пентагон дал «зеленый свет» на поставку Украине ракет Tomahawk, окончательное решение по Трампу — CNN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пентагон дал Белому дому «зелёный свет» на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США, оставив окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что Трамп во время рабочего обеда с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что не хотел бы предоставлять эти ракеты Украине, поскольку «мы не хотим раздавать то, что нам нужно для защиты нашей страны».

Объединённый комитет начальников штабов проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, как раз перед встречей Трампа с Зеленским, который настаивал на предоставлении ракет для более эффективного поражения нефтяных и энергетических объектов в глубине России. Tomahawk имеют радиус действия примерно 1000 миль (около 1600 км), пишет CNN.

Как стало известно, эта оценка воодушевила европейских союзников США, которые считают, что теперь у США меньше причин отказываться от передачи ракет, отметили два европейских чиновника. Трамп также заявил за несколько дней до встречи с Зеленским, что у США «есть много Tomahawk», которые потенциально можно передать Украине.

Именно поэтому американские и европейские чиновники были удивлены, когда Трамп резко изменил свою позицию через несколько дней, заявив во время вступительной речи на рабочем обеде в Белом доме с Зеленским, что США «нужны» ракеты Tomahawk. Затем он сообщил Зеленскому за закрытыми дверями, что США не будут предоставлять эти ракеты — по крайней мере пока.

Решение Трампа было принято на следующий день после телефонного разговора с Путиным, который сказал Трампу, что ракеты Tomahawk могут поразить крупные российские города, такие как Москва и Санкт-Петербург — и хотя это якобы не окажет значительного влияния на боевые действия, но повредит отношениям США и России, сообщает CNN.

Трамп полностью не исключил возможность предоставления ракет, и администрация уже подготовила план по быстрой передаче ракет Украине в случае, если Трамп даст приказ. Трамп также всё больше разочаровывается в последние недели из-за нежелания Путина серьёзно рассматривать мирные переговоры, поэтому на прошлой неделе он одобрил новые санкции США против российских нефтяных компаний и отменил пока запланированную встречу с Путиным в Будапеште для обсуждения Украины.

Хотя Пентагон и не испытывает беспокойства по поводу запасов, американские оборонные чиновники всё ещё размышляют над тем, как Украина могла бы научиться использовать и развёртывать эти ракеты, отмечает издание.

Сообщается, что всё ещё существует ряд операционных вопросов, которые необходимо решить, чтобы Украина могла эффективно применять эти ракеты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп Пентагон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва