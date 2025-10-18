Трамп не поступився Зеленському у питанні постачання ракет Tomahawk у Білому домі — Axios

За інформацією джерел ЗМІ, переговори у Білому домі тривали близько 2,5 години та проходили у «складній» атмосфері.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що не має наміру надавати Києву далекобійні ракети Tomahawk, принаймні на цьому етапі. Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, знайомі з деталями переговорів.

Напружена зустріч

За інформацією джерел, переговори у Білому домі тривали близько 2,5 години та проходили у «складній» атмосфері. Одне з джерел охарактеризувало зустріч як «нелегку», інше — як «погану».

«Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким», — зазначило одне з джерел.

«Він зробив кілька сильних заяв, і в певні моменти розмова ставала емоційною», — додало інше.

Після зустрічі Трамп заявив:

«Гадаю, ми закінчили. Подивимося, що станеться наступного тижня», — маючи на увазі заплановані переговори між США та Росією.

Очікується, що протягом найближчих двох тижнів президент США зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним у Будапешті.

Розмова про дипломатію

Трамп підкреслив, що нинішня пропозиція США щодо дипломатичного рішення полягає в тому, щоб війна закінчилася із замороженням лінії фронту.

Після зустрічі він написав у Truth Social, що повідомив обом лідерам:

«Настав час зупинитися там, де вони є. Нехай обидва оголосять перемогу, а історія вирішить!»

Реакція Києва

Володимир Зеленський підтвердив журналістам, що питання Tomahawk обговорювалося, але сторони домовилися не робити публічних заяв, «оскільки США не хочуть ескалації».

На запитання, чи налаштований він оптимістично, президент відповів коротко: «Я реаліст».

За даними Axios, Зеленський наполегливо просував ідею передачі Tomahawk, однак Трамп відкинув її без ознак гнучкості.

