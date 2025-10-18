Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Трамп не поступився Зеленському у питанні постачання ракет Tomahawk у Білому домі — Axios

10:03, 18 жовтня 2025
За інформацією джерел ЗМІ, переговори у Білому домі тривали близько 2,5 години та проходили у «складній» атмосфері.
Трамп не поступився Зеленському у питанні постачання ракет Tomahawk у Білому домі — Axios
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що не має наміру надавати  Києву далекобійні ракети Tomahawk, принаймні на цьому етапі. Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, знайомі з деталями переговорів.

Напружена зустріч

За інформацією джерел, переговори у Білому домі тривали близько 2,5 години та проходили у «складній» атмосфері. Одне з джерел охарактеризувало зустріч як «нелегку», інше — як «погану».

«Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким», — зазначило одне з джерел.

«Він зробив кілька сильних заяв, і в певні моменти розмова ставала емоційною», — додало інше.

Після зустрічі Трамп заявив:

«Гадаю, ми закінчили. Подивимося, що станеться наступного тижня», — маючи на увазі заплановані переговори між США та Росією.

Очікується, що протягом найближчих двох тижнів президент США зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним у Будапешті.

Розмова про дипломатію

Трамп підкреслив, що нинішня пропозиція США щодо дипломатичного рішення полягає в тому, щоб війна закінчилася із замороженням лінії фронту.

Після зустрічі він написав у Truth Social, що повідомив обом лідерам:

«Настав час зупинитися там, де вони є. Нехай обидва оголосять перемогу, а історія вирішить!»

Реакція Києва

Володимир Зеленський підтвердив журналістам, що питання Tomahawk обговорювалося, але сторони домовилися не робити публічних заяв, «оскільки США не хочуть ескалації».
На запитання, чи налаштований він оптимістично, президент відповів коротко: «Я реаліст».

За даними Axios, Зеленський наполегливо просував ідею передачі Tomahawk, однак Трамп відкинув її без ознак гнучкості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

Податковий комітет Ради підтримав законопроект про «податок на OLX» для громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Законопроект, що передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші, буде прийнято – адже Мінфін вже заклав 14 млрд грн додаткових надходжень від податків до проекту бюджету на 2026 рік.

Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності