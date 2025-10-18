Трамп не уступил Зеленскому в вопросе поставок ракет Tomahawk в Белом доме — Axios

По информации источников СМИ, переговоры в Белом доме длились около 2,5 часов и проходили в «сложной» атмосфере.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не намерен предоставлять Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, по крайней мере на данном этапе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с деталями переговоров.

Напряженная встреча

По информации источников, переговоры в Белом доме длились около 2,5 часов и проходили в «сложной» атмосфере. Один из собеседников охарактеризовал встречу как «нелегкую», другой — как «плохую».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким», — отметил один из источников.

«Он сделал несколько сильных заявлений, и в определенные моменты разговор становился эмоциональным», — добавил другой.

После встречи Трамп заявил:

«Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе», — имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель президент США встретится с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште.

Разговор о дипломатии

Трамп подчеркнул, что нынешнее предложение США относительно дипломатического решения заключается в том, чтобы война завершилась заморозкой линии фронта.

После встречи он написал в Truth Social, что сообщил обоим лидерам:

«Пришло время остановиться там, где они находятся. Пусть оба объявят о победе, а история рассудит!»

Реакция Киева

Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что вопрос Tomahawk обсуждался, однако стороны договорились не делать публичных заявлений, «поскольку США не хотят эскалации».

На вопрос, настроен ли он оптимистично, президент ответил кратко: «Я реалист».

По данным Axios, Зеленский настойчиво продвигал идею передачи Tomahawk, однако Трамп отклонил ее без признаков гибкости.

