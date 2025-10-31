Імпорт легковиків в Україну за 8 місяців зріс на 20%

З січня по серпень в Україну імпортовано 258,3 тис. легкових авто (вживаних та нових) – на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Держстат.
Загальна митна вартість – $3,7 млрд (+25%).
Найбільший постачальник – Німеччина: майже 57 тис. авто.
Лідерська трійка: Німеччина, США, КНР.
ТОП-10 країн:
