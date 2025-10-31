Імпорт легковиків в Україну за 8 місяців зріс на 20%

Лідер – Німеччина з 57 тисяч авто, загальна вартість $3,7 млрд.

Фото: УкрАвтопром

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З січня по серпень в Україну імпортовано 258,3 тис. легкових авто (вживаних та нових) – на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Держстат.

Загальна митна вартість – $3,7 млрд (+25%).

Найбільший постачальник – Німеччина: майже 57 тис. авто.

Лідерська трійка: Німеччина, США, КНР.

ТОП-10 країн:

Німеччина – 56 939 од.; США – 45 977 од.; Китай – 27 142 од.; Японія – 23 247 од.; Корея – 16 712 од.; Франція – 16 396 од.; Чехія – 12 951 од.; Велика Британія – 11 699 од.; Мексика – 10 500 од.; Словаччина – 6341 од.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.