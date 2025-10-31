Практика судів
Імпорт легковиків в Україну за 8 місяців зріс на 20%

16:47, 31 жовтня 2025
Лідер – Німеччина з 57 тисяч авто, загальна вартість $3,7 млрд.
Фото: УкрАвтопром
З січня по серпень в Україну імпортовано 258,3 тис. легкових авто (вживаних та нових) – на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Держстат.

Загальна митна вартість – $3,7 млрд (+25%).

Найбільший постачальник – Німеччина: майже 57 тис. авто.

Лідерська трійка: Німеччина, США, КНР.

ТОП-10 країн:

  1. Німеччина – 56 939 од.;
  2. США – 45 977 од.;
  3. Китай – 27 142 од.;
  4. Японія – 23 247 од.;
  5. Корея – 16 712 од.;
  6. Франція – 16 396 од.;
  7. Чехія – 12 951 од.;
  8. Велика Британія – 11 699 од.;
  9. Мексика – 10 500 од.;
  10. Словаччина – 6341 од.

