Импорт легковых автомобилей в Украину за 8 месяцев вырос на 20%

С января по август в Украину импортировано 258,3 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых) – на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Госстат.
Общая таможенная стоимость – $3,7 млрд (+25%).
Крупнейший поставщик – Германия: почти 57 тыс. автомобилей.
Лидирующая тройка: Германия, США, КНР.
ТОП-10 стран:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.