Импорт легковых автомобилей в Украину за 8 месяцев вырос на 20%

16:47, 31 октября 2025
Лидер – Германия с 57 тысячами автомобилей, общая стоимость $3,7 млрд.
Фото: УкрАвтопром
С января по август в Украину импортировано 258,3 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых) – на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Госстат.

Общая таможенная стоимость – $3,7 млрд (+25%).

Крупнейший поставщик – Германия: почти 57 тыс. автомобилей.

Лидирующая тройка: Германия, США, КНР.

ТОП-10 стран:

  1. Германия – 56 939 ед.;
  2. США – 45 977 ед.;
  3. Китай – 27 142 ед.;
  4. Япония – 23 247 ед.;
  5. Корея – 16 712 ед.;
  6. Франция – 16 396 ед.;
  7. Чехия – 12 951 ед.;
  8. Великобритания – 11 699 ед.;
  9. Мексика – 10 500 ед.;
  10. Словакия – 6341 ед.

