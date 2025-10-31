Импорт легковых автомобилей в Украину за 8 месяцев вырос на 20%

Лидер – Германия с 57 тысячами автомобилей, общая стоимость $3,7 млрд.

С января по август в Украину импортировано 258,3 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых) – на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Госстат.

Общая таможенная стоимость – $3,7 млрд (+25%).

Крупнейший поставщик – Германия: почти 57 тыс. автомобилей.

Лидирующая тройка: Германия, США, КНР.

ТОП-10 стран:

Германия – 56 939 ед.; США – 45 977 ед.; Китай – 27 142 ед.; Япония – 23 247 ед.; Корея – 16 712 ед.; Франция – 16 396 ед.; Чехия – 12 951 ед.; Великобритания – 11 699 ед.; Мексика – 10 500 ед.; Словакия – 6341 ед.

