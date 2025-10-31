Комітет Ради годує законопроект про приватні малі ядерні реактори

Законопроект дозволить приватну власність на паливо та спростить будівництво на базі ТЕС/ТЕЦ.

У Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг опрацьовується законопроект №14164 про зміни до законодавчих актів України, який створює правові підстави для впровадження малої ядерної енергетики на базі малих модульних реакторів (ММР) потужністю до 300 МВт. Такі реактори з пасивними системами безпеки призначені для постачання електроенергії містам, промисловим об’єктам та критичній інфраструктурі.

Пропоновані норми:

визначають термін «малий модульний реактор» з пасивними системами безпеки;

дозволяють приватну власність на ядерне паливо та будівництво приватних установок;

спрощують дозвільні процедури, зокрема шляхом перепрофілювання майданчиків ТЕС і ТЕЦ під розміщення ММР.

