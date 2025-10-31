Комитет Рады рассматривает законопроект о частных малых ядерных реакторах

Законопроект разрешит частную собственность на топливо и упростит строительство на базе ТЭС/ТЭЦ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг прорабатывается законопроект №14164 об изменениях в законодательные акты Украины, который создает правовые основания для внедрения малой ядерной энергетики на базе малых модульных реакторов (ММР) мощностью до 300 МВт. Такие реакторы с пассивными системами безопасности предназначены для снабжения электроэнергией городов, промышленных объектов и критической инфраструктуры.

Предлагаемые нормы:

определяют термин «малый модульный реактор» с пассивными системами безопасности;

разрешают частную собственность на ядерное топливо и строительство частных установок;

упрощают разрешительные процедуры, в частности путем перепрофилирования площадок ТЭС и ТЭЦ под размещение ММР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.