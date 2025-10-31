У Румунії оштрафували організатора акції пам’яті трагедії Colectiv

У Румунії організатор акції до 10-ї річниці пожежі в клубі Colectiv, де загинули 64 людини, отримав штраф за продовження демонстрації після 23:00. Про це повідомляє Digi24.
30 жовтня ввечері в Бухаресті відбулася акція пам’яті трагедії 2015 року.
Наприкінці заходу організатор Маріан Редуне повідомив про штраф у 3000 леїв від поліції через порушення часу, передбаченого дозволом.
Він назвав штраф абсурдним і планує оскаржити.
Жандармерія Румунії заявила про перевірку дій поліцейського: чи було рішення пропорційним, виправданим та відповідним букві й духу закону.
Фото: Facebook / Marian Rădună
