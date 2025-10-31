В Румынии оштрафовали организатора акции памяти трагедии Colectiv

Полиция наказала организатора за превышение времени мероприятия, жандармерия проверяет решение.

Фото: Facebook / Marian Rădună

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Румынии организатор акции к 10-й годовщине пожара в клубе Colectiv, где погибли 64 человека, получил штраф за продолжение демонстрации после 23:00. Об этом сообщает Digi24.

30 октября вечером в Бухаресте состоялась акция памяти трагедии 2015 года.

В конце мероприятия организатор Мариан Редуне сообщил о штрафе в 3000 леев от полиции за нарушение времени, предусмотренного разрешением.

Он назвал штраф абсурдным и планирует обжаловать.

Жандармерия Румынии заявила о проверке действий полицейского: было ли решение пропорциональным, оправданным и соответствующим букве и духу закона.

Фото: Facebook / Marian Rădună

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.