Практика судів
  1. В Україні

Відстрочки від мобілізації будуть оформлювати через Резерв+ і ЦНАПи: у ЗСУ прогнозуть кінець чергам біля ТЦК

15:00, 31 жовтня 2025
З 1 листопада відстрочку від мобілізації можна буде оформити через Резерв+ або ЦНАП.
Відстрочки від мобілізації будуть оформлювати через Резерв+ і ЦНАПи: у ЗСУ прогнозуть кінець чергам біля ТЦК
Ілюстративне фото: cnap.city-adm.lviv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», з 1 листопада в Україні запрацює оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

За словами полковника Миколи Качаненка, який обіймає посаду начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ, ці зміни мають допомогти позбутися черг біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та зменшити навантаження на працівників.

«Сподіваюсь, ми позбудемося нарешті черг біля наших ТЦК та СП, і цим зменшимо навантаження на наших працівників», — зазначив він під час брифінгу.

За його словами, це дозволить зосередитися на інших процесах — мобілізаційних заходах, соціальній підтримці громадян та рекрутингу. Крім того, це має усунути плутанину для громадян, які раніше з будь-яких питань одразу йшли до ТЦК.

Таким чином, уже з 1 листопада запрацює система автоматичного продовження відстрочок, а подати заяву на їх отримання можна буде онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн у ЦНАПі.

Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн, решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.

Основні нововведення:

  • Автоматичне продовження — відстрочки, інформація для яких є в державних реєстрах, продовжуватимуться без додаткових заяв і відвідування ТЦК. Це стосуватиметься понад 600 тисяч осіб.
  • Оформлення через ЦНАП — для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи.

Адміністратор внесе дані до електронної системи через Портал «Дія» і передасть заяву до ТЦК.

Однак ЦНАП лише приймає заяви, а рішення про надання чи продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування.

Результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Як працює онлайн-відстрочка

У застосунку «Резерв+» користувач подає запит → система автоматично перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження даних відстрочка надається, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

воєнний стан ЦНАП ТЦК мобілізація відстрочка військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва