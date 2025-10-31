Відстрочки від мобілізації будуть оформлювати через Резерв+ і ЦНАПи: у ЗСУ прогнозуть кінець чергам біля ТЦК

З 1 листопада відстрочку від мобілізації можна буде оформити через Резерв+ або ЦНАП.

Як розповідала «Судово-юридична газета», з 1 листопада в Україні запрацює оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

За словами полковника Миколи Качаненка, який обіймає посаду начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ, ці зміни мають допомогти позбутися черг біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та зменшити навантаження на працівників.

«Сподіваюсь, ми позбудемося нарешті черг біля наших ТЦК та СП, і цим зменшимо навантаження на наших працівників», — зазначив він під час брифінгу.

За його словами, це дозволить зосередитися на інших процесах — мобілізаційних заходах, соціальній підтримці громадян та рекрутингу. Крім того, це має усунути плутанину для громадян, які раніше з будь-яких питань одразу йшли до ТЦК.

Таким чином, уже з 1 листопада запрацює система автоматичного продовження відстрочок, а подати заяву на їх отримання можна буде онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн у ЦНАПі.

Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн, решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.

Основні нововведення:

Автоматичне продовження — відстрочки, інформація для яких є в державних реєстрах, продовжуватимуться без додаткових заяв і відвідування ТЦК. Це стосуватиметься понад 600 тисяч осіб.

Оформлення через ЦНАП — для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи.

Адміністратор внесе дані до електронної системи через Портал «Дія» і передасть заяву до ТЦК.

Однак ЦНАП лише приймає заяви, а рішення про надання чи продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування.

Результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Як працює онлайн-відстрочка

У застосунку «Резерв+» користувач подає запит → система автоматично перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження даних відстрочка надається, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

