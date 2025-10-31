Отсрочки от мобилизации будут оформлять через Резерв+ и ЦНАПы: в ВСУ прогнозируют конец очередям возле ТЦК

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 1 ноября в Украине заработает обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации.
По словам полковника Николая Качаненко, который занимает должность начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск, эти изменения должны помочь избавиться от очередей возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки и уменьшить нагрузку на работников.
«Надеюсь, мы наконец избавимся от очередей возле наших ТЦК и СП и тем самым уменьшим нагрузку на наших сотрудников», — отметил он во время брифинга.
По его словам, это позволит сосредоточиться на других процессах — мобилизационных мероприятиях, социальной поддержке граждан и рекрутинге. Кроме того, это должно устранить путаницу для граждан, которые ранее по любым вопросам сразу шли в ТЦК.
Таким образом, уже с 1 ноября заработает система автоматического продления отсрочек, а подать заявление на их получение можно будет онлайн в приложении «Резерв+» или офлайн в ЦНАПе.
Как указывала премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн, остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.
Основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом.
Основные нововведения:
Администратор внесет данные в электронную систему через портал «Дия» и передаст заявление в ТЦК.
Однако ЦНАП только принимает заявления, а решение о предоставлении или продлении отсрочки принимает территориальный центр комплектования.
Результат заявитель получит на электронную почту или непосредственно в ЦНАПе.
Как работает онлайн-отсрочка
В приложении «Резерв+» пользователь подает запрос → система автоматически проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения данных отсрочка предоставляется, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
