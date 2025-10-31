Отсрочки от мобилизации будут оформлять через Резерв+ и ЦНАПы: в ВСУ прогнозируют конец очередям возле ТЦК

С 1 ноября отсрочку от мобилизации можно будет оформить через Резерв+ или ЦНАП.

Ілюстративне фото: cnap.city-adm.lviv.ua

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 1 ноября в Украине заработает обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации.

По словам полковника Николая Качаненко, который занимает должность начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск, эти изменения должны помочь избавиться от очередей возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки и уменьшить нагрузку на работников.

«Надеюсь, мы наконец избавимся от очередей возле наших ТЦК и СП и тем самым уменьшим нагрузку на наших сотрудников», — отметил он во время брифинга.

По его словам, это позволит сосредоточиться на других процессах — мобилизационных мероприятиях, социальной поддержке граждан и рекрутинге. Кроме того, это должно устранить путаницу для граждан, которые ранее по любым вопросам сразу шли в ТЦК.

Таким образом, уже с 1 ноября заработает система автоматического продления отсрочек, а подать заявление на их получение можно будет онлайн в приложении «Резерв+» или офлайн в ЦНАПе.

Как указывала премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн, остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.

Основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом.

Основные нововведения:

Автоматическое продление — отсрочки, информация о которых есть в государственных реестрах, будут продлеваться без дополнительных заявлений и посещения ТЦК. Это коснется более 600 тысяч человек.

Оформление через ЦНАП — для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы.

Администратор внесет данные в электронную систему через портал «Дия» и передаст заявление в ТЦК.

Однако ЦНАП только принимает заявления, а решение о предоставлении или продлении отсрочки принимает территориальный центр комплектования.

Результат заявитель получит на электронную почту или непосредственно в ЦНАПе.

Как работает онлайн-отсрочка

В приложении «Резерв+» пользователь подает запрос → система автоматически проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения данных отсрочка предоставляется, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

