Болгарія повертається на Євробачення після трирічної перерви

Болгарія підтвердила участь у пісенному конкурсі Євробачення-2026, який стане ювілейним — 70-м в історії. Країна повертається після трирічної відсутності, повідомляє Novinite.

Генеральний директор Болгарського національного телебачення (BNT) Еміль Кошлуков заявив, що участь у конкурсі є важливим кроком для популяризації болгарського мистецтва у світі.

«Євробачення — це більше, ніж конкурс, це місце зустрічі культур і історій. Ми пишаємося тим, що знову пропонуємо болгарському артисту можливість виступити перед мільйонами глядачів», — сказав він.

Виконавчий директор «Євробачення» Мартін Грін привітав рішення Болгарії, підкресливши, що це підтверджує стійку привабливість конкурсу та його здатність об’єднувати людей через музику.

У найближчі місяці BNT визначить артиста та пісню, які представлятимуть країну на конкурсі. Деталі національного відбору оголосять пізніше.

Євробачення-2026 пройде в Австрії після перемоги представника цієї країни JJ у 2025 році з піснею Wasted Love. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал — 16 травня у Відні, який уже втретє прийматиме конкурс після 1967 та 2015 років.

