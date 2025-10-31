Практика судів
  1. Законодавство

Болгарія повертається на Євробачення після трирічної перерви

16:56, 31 жовтня 2025
Євробачення-2026 пройде в Австрії після перемоги представника цієї країни JJ у 2025 році з піснею Wasted Love.
Болгарія повертається на Євробачення після трирічної перерви
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Болгарія підтвердила участь у пісенному конкурсі Євробачення-2026, який стане ювілейним — 70-м в історії. Країна повертається після трирічної відсутності, повідомляє Novinite.

Генеральний директор Болгарського національного телебачення (BNT) Еміль Кошлуков заявив, що участь у конкурсі є важливим кроком для популяризації болгарського мистецтва у світі.

«Євробачення — це більше, ніж конкурс, це місце зустрічі культур і історій. Ми пишаємося тим, що знову пропонуємо болгарському артисту можливість виступити перед мільйонами глядачів», — сказав він.

Виконавчий директор «Євробачення» Мартін Грін привітав рішення Болгарії, підкресливши, що це підтверджує стійку привабливість конкурсу та його здатність об’єднувати людей через музику.

У найближчі місяці BNT визначить артиста та пісню, які представлятимуть країну на конкурсі. Деталі національного відбору оголосять пізніше.

Євробачення-2026 пройде в Австрії після перемоги представника цієї країни JJ у 2025 році з піснею Wasted Love. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал — 16 травня у Відні, який уже втретє прийматиме конкурс після 1967 та 2015 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Болгарія Євробачення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва