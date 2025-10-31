Болгария возвращается на Евровидение после трехлетнего перерыва

«Евровидение-2026» пройдет в Австрии после победы представителя этой страны JJ в 2025 году с песней Wasted Love.

Болгария подтвердила участие в песенном конкурсе «Евровидение-2026», который станет юбилейным — 70-м в истории. Страна возвращается после трехлетнего отсутствия, сообщает Novinite.

Генеральный директор Болгарского национального телевидения (BNT) Эмиль Кошлуков заявил, что участие в конкурсе является важным шагом для популяризации болгарского искусства в мире.

«Евровидение — это больше, чем конкурс, это место встречи культур и историй. Мы гордимся тем, что снова предоставляем болгарскому артисту возможность выступить перед миллионами зрителей», — сказал он.

Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Грин приветствовал решение Болгарии, подчеркнув, что это подтверждает устойчивую привлекательность конкурса и его способность объединять людей через музыку.

В ближайшие месяцы BNT определит артиста и песню, которые будут представлять страну на конкурсе. Детали национального отбора будут объявлены позже.

«Евровидение-2026» пройдет в Австрии после победы представителя этой страны JJ в 2025 году с песней Wasted Love. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал — 16 мая в Вене, которая уже в третий раз примет конкурс после 1967 и 2015 годов.

