Геннадія Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня

Колишнього мера Одеси Труханова підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Фото: Nina Liashonok / Ukrinform / SIPA via Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишньому меру Одеси Геннідаю Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нагадаємо, Труханова та ще вісьмох людей підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Печерський райсуд Києва відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня. Суд також зобов'язав Труханова носити електронний браслет.

Нагадаємо, що Труханову та двом його заступникам оголосили підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в місті, що сталася 30 вересня.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Геннадія Труханова.

СБУ заявила, щоТруханов отримав російський закордонний паспорт в 2015 році.

У прокуратурі пояснили, чому справу Труханова розглядає Печерський райсуд Києва

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.