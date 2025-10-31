У прокуратурі пояснили, чому справу Труханова розглядає Печерський райсуд Києва

У прокуратурі пояснили, чому справу мера Одеси Труханова та міських посадовців розглядає Печерський райсуд.

Сторона обвинувачення роз’яснила, чому клопотання про обрання запобіжних заходів колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову та посадовцям Одеської міськради розглядає Печерський районний суд Києва.

«Тому що визначена підслідність за Головним слідчим управлінням Нацполіції…, щоб здійснювало розслідування Головне слідче управління, а не управління в Одеській області», — пояснив прокурор у справі Юрій Костяков, якого цитує Радіо Свобода.

За його словами, Труханов отримав підозру як особа без громадянства.

Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід заступниці міського голови Одеси з питань діяльності виконавчих органів Ганні Поздняковій — нічний домашній арешт до 28 грудня 2025 року у справі про службову недбалість, яка призвела до загибелі людей.

Крім того, суд взяв під варту директора департаменту міського господарства Одеської міськради Леоніда Гребенюка, задовольнивши клопотання прокуратури.

Суд має обрати запобіжні заходи ще для кількох посадовців, зокрема для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова.

29 жовтня Одеська обласна прокуратура повідомила Труханову про підозру в службовій недбалості (ч. 3 ст. 367 КК України).

Як вказав Генеральний прокурор Руслан Кравченко, колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову було повідомлено про підозру у справі щодо трагічних подій 30 вересня, коли загинули дев’ять людей.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Геннадія Труханова.

СБУ заявила, щоТруханов отримав російський закордонний паспорт в 2015 році.

