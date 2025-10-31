Практика судов
  1. В Украине

В прокуратуре объяснили, почему дело Труханова рассматривает Печерский райсуд Киева

16:27, 31 октября 2025
В прокуратуре объяснили, почему дело мэра Одессы Труханова и городских чиновников рассматривает Печерский райсуд.
В прокуратуре объяснили, почему дело Труханова рассматривает Печерский райсуд Киева
Фото: Униан
Сторона обвинения разъяснила, почему ходатайство об избрании меры пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову и должностным лицам Одесского горсовета рассматривает Печерский районный суд Киева.

«Потому что определена подследственность за Главным следственным управлением Нацполиции…, чтобы расследование осуществляло именно Главное следственное управление, а не управление в Одесской области», — объяснил прокурор по делу Юрий Костяков, которого цитирует Радио Свобода.

По его словам, Труханов получил подозрение как лицо без гражданства.

Ранее Печерский райсуд избрал меру пресечения заместителю городского головы Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов Анне Поздняковой — ночной домашний арест до 28 декабря 2025 года по делу о служебной халатности, которая привела к гибели людей.

Кроме того, суд взял под стражу директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Леонида Гребенюка, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Суд должен избрать меры пресечения еще для нескольких должностных лиц, в том числе для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова.

29 октября Одесская областная прокуратура сообщила Труханову о подозрении в служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Как указал Генеральный прокурор Руслан Кравченко, бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову было сообщено о подозрении по делу о трагических событиях 30 сентября, когда погибли девять человек.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова.

СБУ заявила, что Труханов получил российский заграничный паспорт в 2015 году.

