Геннадия Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря

18:20, 31 октября 2025
Бывшего мэра Одессы Труханова подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время непогоды 30 сентября.
Бывшему мэру Одессы Геннидаю Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Напомним, Труханова и еще восьмерых подозревают в служебной халатности, что привело к гибели людей во время непогоды 30 сентября.

Печерский райсуд Киева отправил Труханова под круглосуточный домашний арест до 28 декабря. Суд также обязал Труханова носить электронный браслет.

Напомним, что Труханову и двум его заместителям объявили подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения в городе, которое произошло 30 сентября.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова.

СБУ заявила, что Труханов получил российский заграничный паспорт в 2015 году.

В прокуратуре объяснили, почему дело Труханова рассматривает Печерский райсуд Киева

Одесса Печерский район

