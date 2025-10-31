Геннадия Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря

Бывшего мэра Одессы Труханова подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время непогоды 30 сентября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывшему мэру Одессы Геннидаю Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Напомним, Труханова и еще восьмерых подозревают в служебной халатности, что привело к гибели людей во время непогоды 30 сентября.

Печерский райсуд Киева отправил Труханова под круглосуточный домашний арест до 28 декабря. Суд также обязал Труханова носить электронный браслет.

Напомним, что Труханову и двум его заместителям объявили подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения в городе, которое произошло 30 сентября.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова.

СБУ заявила, что Труханов получил российский заграничный паспорт в 2015 году.

В прокуратуре объяснили, почему дело Труханова рассматривает Печерский райсуд Киева

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.