Повінь в Одесі — ексмеру Геннадію Труханову повідомлено про підозру в службовій недбалості

Геннадію Труханову та двом його заступникам оголосили підозру в службовій недбалості.

Ексмеру Одеси Геннадію Труханову та двом його заступникам оголосили підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в місті, що сталася 30 вересня. Тоді через негоду загинули щонайменше 10 людей. Про це пише УП.

Слідство вважає, що посадовці не вжили належних заходів для запобігання трагедії. Також вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

За даними видання, підозри також вручили 7 підлеглим Труханова. Інших деталей наразі немає.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Геннадія Труханова.

СБУ заявила, щоТруханов отримав російський закордонний паспорт в 2015 році

