Наводнение в Одессе — экс-меру Геннадию Труханову сообщено о подозрении в служебной халатности

Геннадию Труханову и двум его заместителям объявили подозрение в служебной халатности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Экс-меру Одессы Геннадию Труханову и двум его заместителям вручили подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения в городе, которое произошло 30 сентября. В результате непогоды погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом пишет УП.

Следствие считает, что должностные лица не приняли надлежащих мер по предотвращению трагедии. Также вручили ходатайство о применении меры пресечения.

По данным издания, подозрения вручили также 7 подчиненных Труханова. Других деталей пока нет.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.