В Раде снова вспомнили, что работают над отменой Хозяйственного кодекса и назвали это большой реформой

Там добавили, что отмена Хозяйственного кодекса – «это большая реформа».

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан напомнил, что в парламенте работают над отменой Хозяйственного кодекса, а именно над принятием законопроекта «Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период» №6013, который готовится в Комитете ко второму чтению.

В частности, по его мнению, отмена ХК – это большая реформа.

«Это большая реформа взаимоотношений в украинской экономике. На мой взгляд, это самая большая реформа за последние 20 лет после принятия Верховной Радой Украины Хозяйственного кодекса Украины в начале двухтысячных.

Этим законопроектом мы отменяем Хозяйственный кодекс Украины и предлагаем переходный период для адаптации норм законодательства к рыночным правилам игры, отметил народный избранник.

По его словам, отмена ХК означает отход от «архаических советских подходов плановой экономики» и переход к «естественным экономическим отношениям, которые уже введены в законодательство и отвечают международным стандартам».

«Изменения, предусмотренные настоящим документом, направлены на усовершенствование корпоративного управления в юридических лицах, основанных на государственной и коммунальной собственности, на повышение инвестиционной привлекательности страны, внедрение эффективных механизмов контроля за использованием объектов государственной и коммунальной собственности, а также на устранение противоречий между Гражданским кодексом Украины и актами специального законодательства.

Ключевым лидером этого законопроекта является спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Вместе с ним, его командой и большим количеством экспертов готовим документ ко второму чтению», – пояснил Мовчан.

Напомним, в августе 2023 года он сообщил, что в законопроекте предлагается определить понятие домохозяйство, предпринимательство, субъекты крупного, малого и микропредпринимательства.

Напомним, ранее председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач в интервью «Судебно-юридической газете» отметила, что принятие законопроекта 6013 об отмене Хозяйственного кодекса не только не решит существующие проблемы, но и породит новые – и по реализации прав владельцев государственного. и коммунального имущества, и по управлению военным имуществом, и по экономической конкуренции, энергетических и газотранспортных систем.

Автор: Наталья Мамченко

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