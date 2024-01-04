В Киеве задержали нарушителя комендантского часа, который двигался в авто с признаками наркотического воздействия

Патрульные задержали нарушителя, который двигался на авто в комендантский час и имел с собой вероятные наркотики.

Источник фото: патрульная полиция Киева

Ночью, во время комендантского часа, патрульные задержали водителя автомобиля Renault на улице Симиренко в Киеве, поскольку мужчина нарушал график движения. 40-летнего водителя проверили правоохранители и обнаружили вещество, похожее на наркотики. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Во время взаимодействия с водителем, полицейские заметили признаки наркотического воздействия на мужчину, он также обладал подозрительным и нервным поведением. Особое внимание возникло из-за находки у него пакета с похожим на наркотики веществом.

Патрульные предоставили водителю возможность пройти медицинский осмотр на определение состояния опьянения, на что тот согласился. Следователи были приглашены на место происшествия для дальнейшего расследования этого инцидента и выяснения всех обстоятельств происшествия.

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